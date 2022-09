Laura Poitras gana el León de Oro con un documental sobre el sida y la crisis de los opioides

Publicado hace 41 minutos por cromax a eldiario.es

El jurado da un golpe en la mesa apostando por 'All the beauty and the bloodshed', un documental político y contundente sobre el sida y la crisis de los opioides en EEUU. En una edición de Venecia donde se han vivido ejercicios de estilo egomaniacos como Bardo y Blonde (ambos financiados por Netflix y ambos de dos hombres), el palmarés ha dado un golpe en la mesa apostando por obras políticas, contundentes, honestas y directas. El jurado, presidido por Julianne Moore y donde se encontraba el director español Rodrigo Sorogoyen, ha apostado fuert