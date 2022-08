Kung Fu contra los 7 vampiros de oro (1974)

Publicado hace 58 minutos por Deckardio a combogamer.com

La película que cierra la saga de Drácula en Hammer Productions es The Legend of the 7 Golden Vampires, conocida en español con el pintoresco nombre Kung Fu contra los 7 vampiros de oro (en ocasiones llamada La leyenda de los 7 vampiros de oro). En algunas versiones americanas también se llamó The Seven Brothers Meet Dracula (...) esta vez Hammer Productions decide hacer un experimento todavía más osado y mezcla a los personajes de esta franquicia (Van Helsing y Drácula), con las películas de artes marciales que tanto éxito tenían