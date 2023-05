Kebab Confidencial, la era de los bulos con firma

Publicado hace 16 minutos por WorkOutFine444 a sport.jotdown.es

«Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera fue cuando pedí tres kebabs y me dieron dos. La segunda fue cuando fiché a Cristiano Ronaldo». La confesión pedía mármol a gritos, pero poco después -tiempo suficiente para que lo publicaran casi todos los medios- supimos que era el bulo nuestro de cada día. Algunos rectificaron, otros prefirieron directamente borrar y Mundo Deportivo no hizo ni una cosa ni otra»