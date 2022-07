Publicado hace 1 hora por Amperobonus a undergroundlab.es

Los puristas dicen que la buena música es la de antes. Pues bien, a falta de poder comprobar si es cierto o no, sí es verdad que a veces el pasado se niega a ser olvidado. Quizá sea esto lo que le ha pasado a Just the two of us, que vuelve directamente de los ochenta a la relativa actualidad gracias a Tik tok y Spotify. Quien sabe, puede que algunas canciones sean como el vino y sólo mejoren con los años.