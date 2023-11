Publicado hace 1 hora por gauargi a elcientificojuan.wordpress.com

Ya disponía del DVD original del gran film ‘La vida de Brian’. Fue hace unos días me obsequiaron con la versión (30 aniversario) extendida (2 DVD’s) con un magnifico documental de casi 1 hora sobre el film y varias escenas eliminadas solemnes de los Python. Me sorprendió (Arrojo), ver que los Monty Phyton a su manera denunciaban los Judíos Sionistas (pero no los semitas = buenos judíos) o como ellos (Monty Phyton) particularmente los llaman en el film (escena eliminada) «Judíos Nazis» u ‘Otto el Judío Nazi’.