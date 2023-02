Publicado hace 41 minutos por Vlemix a theobjective.com

Entrevistamos a Álvaro ‘Corazón Rural’, nombre de guerra del periodista Álvaro González Esteban y director de la web especializada en deportes que acaba de lanzar la conocida revista cultural. Curtido en «periodismo de todo tipo», en 2013 dejó la seguridad de un buen trabajo en Mediaset seducido por la propuesta de Jot Down: «Me tiré a la piscina». Desde entonces, años antes de la pandemia, se ha entregado por completo al teletrabajo: Jot Down no tiene redacción: «Somos como Al-Qaeda».