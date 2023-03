José Luis Llorente: «No había nada como Madrid en los 80 en el mundo entero, venían los de Barcelona y se quedaban flipados»

Publicado hace 2 horas por Vlemix a sport.jotdown.es

Chechu Biriukov vino y dijo de ir a la fiesta de la selección soviética, a dar una vuelta y tal. Así que nos fuimos con Antonio Martín y no sé si vino alguno más, Villacampa o Montero… Y nos sumamos ahí al jolgorio. Y, bueno, pues allí a beber vodka y eso. Impuesto por Sabonis, claro, que te decía: «Bebe» y le daba un puñetazo a la mesa y saltaban las botellas, los vasos… Que yo le intentaba decir: «No, no, ya no quiero más vodka, que voy muy fino» y entonces Sabonis daba en la mesa y retumbaba todo el edificio. Decía: «Bebe, Vlad». Y a beber.