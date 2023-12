Publicado hace 1 hora por salvalasalud a sport.jotdown.es

El ex jugador argentino del Atlético de Madrid recuerda desde Buenos Aires sus encuentros con Franco, que estaba fascinado por su forma de jugar: "Era el caudillo, el caudillo Franco, me fue a ver a la cancha para conocerme… «Me han hablado tanto de ti -me dice- que tengo que venir a verte yo en vez de que tú me veas a mí», eso me dice el caudillo… La tengo que tener por acá… Me acuerdo que me dijo «me han dicho que tú eres un jugador de fútbol medio y un asesino» [risas]. «Sí -le dije- tengo algo de eso».