Joe Sacco, Notas al pie de Gaza: ¡Periodismo! ¡Periodismo!

Publicado hace 34 minutos por NoRes a comics.jotdown.es

Amo el periodismo y por eso en Sacco encuentro un refugio al que acudir siempre que me entran dudas acerca de la profesión. Vas a un sitio y cuentas lo que ves. Y punto. Olvídense de la objetividad y esas mandangas que les han contado. El hombre es por naturaleza un ser subjetivo, pasea su opinión por donde va. Y si no, manda recado. Alguien dijo una vez que en el periodismo no hay que ser objetivo, basta con ser honesto. Y los cómics de Sacco rezuman honestidad. Sacco es conocido por Palestina (1995), un cómic que le dio fama y prestigio inter