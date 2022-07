Jódete, lector

Publicado hace 1 hora por painful a zendalibros.com

Las autoridades judiciales mexicanas o se pasan o no llegan. Resulta que la sala segunda de la Suprema Corte de Justicia de México ha resuelto que las bibliotecas no podrán usar las obras y producciones literarias para consulta pública sin la previa autorización de los titulares de derechos de autor. Y, normal, una mayoría de usuarios, escritores y editores han expresado su rechazo a dicha resolución, ya que consideran que si un lector sin recursos y con ganas suficientes de leer no puede ir a una biblioteca para saciar su afán...