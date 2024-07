Publicado hace 1 hora por milagros3 a sport.jotdown.es

No conozco a ningún pijo que sea boxeador. Ningún tío con pelas se dedica a eso. Es una forma también de buscarte la vida, de salir de la zona baja (...) Si no te gusta el boxeo pues no lo veas, vete a jugar al ping-pong, pero tienes que respetar que es un deporte; es más, se trata del segundo deporte olímpico más antiguo. ¡Un respeto! No es de ahora, es de hace siglos. Y es el deporte donde más nobleza hay. Se boxea: los púgiles no se pegan, sino que se golpean. Me pego en la calle, pero boxeo con otro boxeador, un deportista que está prepara