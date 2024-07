Publicado hace 56 minutos por Lemmings a unaantropologaenlaluna.blogspot.com

Ha fallecido el antropólogo James C. Scott. "La historia no registra estados de yuca, sago, ñame, taro, plátano, fruta de pan o batata", escribió el antropólogo James C. Scott en "Contra el grano". Son "visibles [crecen hacia fuera], divisibles, evaluables, almacenables, transportables y racionables". Fue esta capacidad de cobrar impuestos ("el sello distintivo del estado") y extraer un excedente del producto de la agricultura, que condujo al nacimiento del estado y a las sociedades complejas y jerarquizadas.