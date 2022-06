Jaime Urrutia: "Me gustó mantener el tipo hasta que llegó la decadencia"

Publicado hace 20 minutos por NoRes a jotdown.es

"Con Gabinete me pasó lo de que ellos querían ser auténticos y que La culpa fue del cha-cha-cha era una mierda. Ahí fue cuando me mosqueé porque me dejaba los huevos, además de que era el cantante y me ocupaba de las entrevistas. Un día me harté y dije que estaba hasta los cojones de la historia. Yo sabía el poder que tenía. Lo pensé una vez, pero luego recapacité para dejar que eso continuara hasta donde tuviera que continuar. Ddesde La culpa fue del cha-cha-cha, que fue en el 91, hasta el 98, pasaron 7 años. Vale, estábamos arrastrándonos"