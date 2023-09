Jacques Coeur, el comerciante de fortuna legendaria que puso las bases de la riqueza de Francia comerciando con el Levante

Publicado hace 43 minutos por ccguy a labrujulaverde.com

(Para aliviar mi pobreza, mi corazón me dice a veces: «Hombre, no te preocupes tantoy no soportes tal dolor;si no tienes tanto como Jacques Coeur,es mejor vivir bajo un escritorio grandepobre, que haber sido señory pudrirse en una tumba rica»).