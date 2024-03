Publicado hace 1 hora por Andaui a jotdown.es

Un mes antes de realizar esta entrevista, no tenía noticia alguna sobre la existencia de un escritor llamado Jacobo Bergareche. El último día de 2023, leí una reseña en Babelia (El País) y esa misma tarde compré su última novela, Las despedidas (Libros del Asteroide, 2023). Me gustó y, como el que enciende un cigarro con la colilla del anterior, leí su primera novela, Los días perfectos (Libros del Asteroide, 2021). Este libro me pareció aun mejor y, ya enganchado, no puede resistir la tentación de saborear el primer volumen de Bergareche.