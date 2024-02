Publicado hace 2 horas por Ratoncolorao a formulatv.com

La KAN sacó a la luz todos los versos de su tema elegido para el certamen, después de que se diera a conocer la posibilidad de que fuera rechazada por la UER. Ante este panorama, Miki Zohar, ministro de Cultura y Deportes de Israel, ha argumentado: "Israel se encuentra en uno de sus periodos más complejos y este hecho no puede ser ignorado a la hora de elegir una canción que lo represente". Asimismo, Zohar defendió que "October Rain" "no es política y no habla de guerra o conflicto, sino que expresa los sentimientos de la gente".