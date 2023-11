Publicado hace 54 minutos por salvalasalud a sport.jotdown.es

Nuestros intelectuales nos quieren entretenidos buscando cosas de la Transición en Wikipedia y enfadados 24/7. Habéis caído en la trampa de la distracción de tal manera que ahora entro a los grupos de WhatsApp y ya no estáis haciendo el meme de cuánto valdría Aleix García si se llamara Alexinho (90 salmones). No puede ser más grave: estoy en disposición de asegurar que no habéis compartido nada de los Juegos Olímpicos de mascotas de equipos de fútbol que se celebran el próximo domingo en Butarque.