El Intermedio de Wyoming: la comedia va en serio

Publicado hace 53 minutos por Ratoncolorao a 20minutos.es

El formato cuenta con la virtud que no se atora en el guion y demuestra rapidez de reflejos. Así ha sucedido cuando El Intermedio tuvo la capacidad de entender que debía estar en los disturbios provocados por manifestantes ultras contra la sede del PSOE en Madrid. El reportero de La Sexta Javier Bastida se hizo casi el programa entero. Sólo con un cámara relató en un trepidante directo qué estaba sucediendo. Y cuando regresó la conexión a plató, no surgieron comentarios cuñados de nadie. No había debate, qué raro en la tele de hoy.