A lo mejor se desencantaron por el dopaje, los escándalos o quizá con solo ver cuatro etapas del Tour usted ya es feliz, pero insisto, recomiendo, enfatizo, vean ciclismo. No solo es mejor ahora que antes, no solo no tiene nada que envidiar a las mejores épocas ciclistas por mucha turra que nos dé el ejército de la nostalgia, sino que estoy convencida de que es el deporte más divertido de ver actualmente. Como todo en la vida, llegar a adulto es aceptar que lo que más quieres o te gusta también te va a dar muchos disgustos. No me gustan que...