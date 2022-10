Informe pericial de Anthony J. Soprano

Publicado hace 1 hora por ccguy a jotdown.es

Un tipo entra en el despacho de una psiquiatra. El comienzo de la serie The Sopranos anunciaba un giro particular en el género de mafiosos, dándole una perspectiva nueva con una secuencia inédita. Tony Soprano, uno de los más importantes capos en una organización criminal, acude en busca de ayuda psicológica tras haber sufrido un desmayo junto a la piscina de su casa. La famosa imperturbabilidad de Vito Corleone ha desaparecido para siempre. Tony Soprano no es capaz de entender lo que le sucede, ya que la causa aparente del desmayo (...)