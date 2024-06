Publicado hace 21 minutos por yarkyark a lavozdeasturias.es

Mariona denuncia que durante los tres años que lleva alquilada en el centro de Madrid ha soportado obras en todos los pisos a su alrededor, que pasaron a uso turístico. Su casero, propietario de todo el edificio, indica a los turistas que la llamen a ella de madrugada como medida de presión para que se marche. «Han llamado a las seis de la mañana y he ido a contestar. Resulta que el "guiri" que estaba abajo se ha disculpado un montón y me ha dicho que en la página de Airbnb les pedían que llamaran a mi piso cuando no se les abriera la puerta»