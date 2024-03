Publicado hace 42 minutos por Varufakas a 20minutos.es

Los médicos le recetaron este fármaco tras sufrir una complicación derivada de la enfermedad de Crohn. "De hecho, ya no tengo colon, llevo una bolsa, porque de tantos brotes esa zona ya no me funcionaba". Bárbara llevaba ocho meses con ingresos constantes en el hospital y pesaba poco más de 40 kilos. Necesitaba engordar para poder ser operada. "Me mandaron los parches de fentanilo para que yo pudiera aguantar los dolores mientras me ponían una dieta para coger peso", relata. Tras iniciar el tratamiento Bárbara comenzó a sentirse "fenomenal".