La independencia que EEUU le debe a España y de la que ahora habla Biden

«Si no hubiera sido por España, Estados Unidos no sería independiente». Así de contundente se muestra con EL MUNDO el catedrático de Historia Pablo Victoria. Una declaración que sintetiza las conclusiones a las que han llegado muchos de sus colegas expertos en la materia. Algo que, de forma más timorata y casi camuflado en medio de comentarios distendidos, ha llegado a reconocer incluso el presidente Joe Biden en su visita a Madrid: «Algunos dicen que sin vosotros [España], nosotros [EEUU] no seríamos independientes».