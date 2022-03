Publicado hace 1 hora por enuffznuff a valenciaplaza.com

Will McPhail es un dibujante del New Yorker que ha decidido salirse de su formato habitual, una sola viñeta de humor, a la novela gráfica. Su debut es In, una historia sobre el aislamiento en las grandes ciudades y la imposibilidad de comunicarse. En el trasfondo del argumento está la rutina del urbanita, de cafés donde sirven leche de cactus y cobran carísimo a encerrarse en el hogar a trabajar y masturbarse cada tres horas viendo porno en el portátil