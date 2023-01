Publicado hace 1 hora por Sciborg a principia.io

Hugo tiene dos mamás y se pregunta cómo es posible, pues le han explicado en el cole que son necesarios un papá y una mamá para concebir a un bebé. Así que, intrigadísimo, inicia su investigación para resolver el enigma. ¡¿Queréis descubrir el misterio más misterioso del mundo mundial?! Tercer Premio de la quinta edición de cuentos infantiles Ciéncia-me un cuento. Organizado por la Society of Spanish researchers in the United Kingdom (SRUK/CERU), que trata de la normalización (y reivindicación) de las familias homoparentales.