Horrores de la Guerra de los Treinta Años

Publicado hace 1 hora por ccguy a citaclio.blogspot.com

The lamentations of Germany es un libro publicado en Londres, en 1638, que narra -acompañado de espeluznantes ilustraciones- los efectos que tuvo la Guerra de los Treinta años en los territorios alemanes. Su autor fue Philip Vincent, del que no se sabe gran cosa salvo que era londinense -aunque de familia procedente de Yorkshire-, que fue bautizado en Coningsborough en 1600 y se graduó como maestro de artes en la Universidad de Cambridge. También que se casó con una mujer noble llamada Frances, con quien tuvo tres hijos (...)