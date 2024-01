El hombre es un lobo para el hombre

Publicado hace 36 minutos por Larpeirán a nuevatribuna.es

¿Qué era la masculinidad?. No sabíamos. Pero, la anhelábamos, la premiábamos, la explotábamos. La feminidad era para las niñas y la masculinidad para los niños. Y los padres al niño “cuántasnoviastienes” y “esteañoteapuntoafutbol” y un balón y unos coches por navidad. Y “sitepeganseladevuelves”, y “losniñosnolloran” y un sinfín de jaulas más. La masculinidad mal entendida cría animales, que no lloran, que no saben cómo expresarse, que no tienen miedo. Y los animales cuando son salvajes, son peligrosos.