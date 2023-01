"El hombre ha perdido la capacidad de desobedecer", por el filósofo y psicoanalista Erich Fromm

Publicado hace 1 hora por calaña a culturainquieta.com

Si un hombre solo puede obedecer y no desobedecer, es un esclavo; si solo puede desobedecer y no obedecer, es un rebelde (no un revolucionario); actúa por cólera, despecho, resentimiento, pero no en nombre de una convicción o de un principio. Sin embargo, para prevenir una confusión entre términos, debemos establecer una importante diferencia. La obediencia a una persona, institución o poder (obediencia heterónoma) es sometimiento