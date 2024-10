Publicado hace 1 hora por ccguy a xataka.com

Adolf Hitler no murió el lunes 30 de abril de 1945. Lo hizo unos 4.200 días después, el 25 de octubre de 1956. Y no, en esa afirmación no hay ni asomo de teorías conspiranoicas. No. Que al líder nazi solo se le puede dar por muerto desde octubre de 1956 no tiene nada de polémico ni disparatado. Y hay una buena razón para ello. Una que implica una investigación de varios años con entrevistas sumarias a más de 40 testigos y un informe forense de 80 páginas.