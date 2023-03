La historia de Tetris, el videojuego que escapó de Rusia

Publicado hace 1 hora por Maverick89 a generacionbeta.es

El origen del videojuego más famoso y exitoso de la historia no está exento de polémica. En plenos años ochenta, desde la Unión Soviética, Alekséi Pázhitnov creó y diseñó Tetris. El éxito no tardó en llegar, debido a la adicción que creaba en los jugadores aquellos bloques cayendo. Lo que vino después, fue una lucha encarnizada por conseguir los derechos de distribución, cosa que no fue fácil, debido a que pertenecían al Gobierno Comunista de la URSS. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo derrotó Nintendo a Atari para hacerse con la propiedad del juego?