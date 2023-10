Publicado hace 1 hora por Punisher92 a historiadelamusicaelectronicapopular.blogspot.com

Con el lanzamiento de su álbum de 1972 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Bowie alcanzó el estrellato. En ese álbum, Bowie presentó sus aspiraciones de hacerse famoso en el tema "Star", que también encapsuló las fantasías de "cada soñador adolescente imitando con un cepillo para el cabello en un dormitorio suburbano", además de la propia frustración de Bowie por no haber alcanzado su potencial...