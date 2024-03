Publicado hace 7 horas por nereo a threadreaderapp.com

Mel Gibson advirtió al actor Jim Caviezel que interpretar a Jesus iba a ser muy difícil y que si aceptaba lo más seguro era que Hollywood los marginara. Caviezel pidió un día para pensar en ello y su respuesta a Mel, quien pagaba y dirigía la película, fue: "Creo que tenemos que lograrlo, incluso si es difícil". Y algo más, mis iniciales son JC, y tengo 33 años. "No me di cuenta de eso hasta ahora". Mel respondió con "Realmente me estás asustando, ¿sabes?"