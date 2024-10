Publicado hace 31 minutos por Sciborg a comicparatodos.net

La biografía tiene siempre el mayor obstáculo en la representación que se hace de los protagonistas. A veces es retrato es con una mirada contemporánea, lo que en parte invalidad el trabajo documental porque no todo el mundo triunfa en su tiempo. En otras ocasiones, hay una loa continua por esas mismas razones, y no todo el mundo aprecia el arte o el éxito profesional de la misma manera. Por eso, una biografía eficaz tiene que entender cómo fue realmente la vida en su transcurso, no en cómo la recogen los libros de historia con la perspectiva..