[Hemeroteca] Pablo Milanés: "El reggaeton no es música: es recitar cosas groseras"

Pablo Milanés (DEP) preguntado sobre el reggaeton: "Me interesa en el sentido de analizarlo y criticarlo. La música de hoy se ha comercializado tan absolutamente que ya no es música. Diría que el reggaeton es un recitativo de cosas, a menudo, groseras. Ya no tiene nada que ver con la música."