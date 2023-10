Publicado hace 29 minutos por Ben_Really a fotogramas.es

Teniendo en cuenta su avanzada edad y la reciente compra de Studio Ghibli por parte de Nippon Television, debemos empezar a asimilar que no volveremos a ver una nueva película del maestro de la animación tras el estreno de 'El chico y la garza', un título en el que no esconde sus problemas a la hora de encontrar heredero y que nos recuerda a lo ocurrido con The Walt Disney Company cuando murió su creador o con Pixar cuando se deshicieron de John Lasseter por su inaceptable comportamiento.