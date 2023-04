Publicado hace 5 horas por Oktarr a enlalistanegra.wordpress.com

Me maravilla que un autor como Jacques Spitz, a quien la colección Urania define “uno de los mayores escritores europeos de ciencia-ficción” y que la SF Encyclopedia, más cauta, confirma como “el principal autor francés de ciencia ficción de los años 30 y 40”, sea un completo desconocido por estos (y otros) lares. Me maravilla y desconcierta porque, después de haber leído varias de sus novelas, no puedo sino concordar con estas afirmaciones.