He venido a hablar de mi libro: Jorge Corrales

No creo que te acuerdes de mí. Me llamo Jorge Corrales y fui tu alumno de Lengua hará unos 20 años. Supongo que por tus clases habrán pasados muchas caras, muchos nombres y será difícil encajarme. Si te soy sincero, a mí me pasa lo mismo con los profesores. Recuerdo sus caras, pero me cuesta ubicarlos. Sin embargo, de tu nombre me acuerdo. Se me ha quedado grabado en la memoria. Y no solo eso, también recuerdo una frase: "Me advirtieron de que, si estudiaba Literatura, acabaría barriendo escaleras. Yo respondí que sí, que barrería escaleras,…