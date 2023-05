Hay videojuegos que no están hechos para ser rejugados, sino para jugarlos intensamente una única vez

Publicado hace 1 hora por PrimeraEtapa a vidaextra.com

No es un secreto que todos tuvimos mucho tiempo libre durante la pandemia, quizás demasiado en muchos casos. Fue el momento perfecto para engancharse a jugar y rejugar videojuegos. En mi caso, no sabría decir cuántos... pero seguro que superé la decena. Si bien algunas historias se disfrutan más por segunda vez, otras desde luego que no. Y al parecer es un sentimiento compartido por bastantes personas.