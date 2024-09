¿Hasta cuándo el sistema de premios amañados en España?

Publicado hace 36 minutos por Feindesland a blogs.elconfidencial.com

¿Hasta cuándo durará en nuestro país esta chifladura del premio literario amañado? Comienza el curso, lo que los franceses llaman la rentrée, y de pronto nos he visto a todos aguantando otra vez la matraca del ganador. El ganador del premio Herralde, la ganadora del premio Tusquets, el ganador del Planeta; y el del Nadal y el del Alfaguara y el del Biblioteca Breve (no me exijan que recuerde exactamente el orden de entrada en la pista del circo de cada premio, amén de que alguno me puedo haber olvidado).