Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han llegado a la conclusión de que los 1ºs pobladores del archipiélago fueron los romanos, que llegaron durante el s. I a. C., pero que no se quedaron mucho tiempo. Los bereberes habrían aparecido en las islas entre los s. I y III d. C., colonizándolas de forma permanente y convirtiéndose en la población indígena que fue conquistada por Castilla en el siglo XV. Por supuesto, la respuesta estaba en los yacimientos arqueológicos, pero era mucho más difícil de interpretar...