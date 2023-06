Hai Park, de no hablar “ni una palabra de español” a los ocho años a lograr el único 10 de Madrid en la EVAU

Publicado hace 1 hora por Sandra.garcia a elpais.com

La única de 38.000 aspirantes de todo Madrid en lograr un 10 en la EVAU ha sido Hai Park, del instituto público Jaime Ferrán, en Collado Villalba, una población de 63.000 habitantes. “He estado corriendo por toda la casa de felicidad”, relata la joven de 18 años. “Quiero estudiar un doble grado en Derecho y Estudios Internacionales. Soy coreana y vine de pequeña a España, he experimentado las dos culturas distintas. Me gustaría ser el enlace entre los dos países, crear lazos”, dice emocionada. Hace solo 10 años no hablaba español.