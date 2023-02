Publicado hace 1 hora por me_joneo_pensando_en_ti a elladodelmal.com

Te llevo a ver magia. Chateas con tus amigas. Hay plan a la salida del espectáculo. Quieres que te deje en casa de unos amigos. Me niego. Te enfadas. Me toca sufrir. Aguanto el chaparrón. Te lo intento explicar. Tus orejitas me escuchan. Tus pajaritos no. Cantan muy alto en ese momento. Me pides que te deje hacerte el segundo pendiente. Pongo cara de no saber qué contestar. ¿Dibujamos un rato? No te apetece.