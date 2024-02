Publicado hace 2 horas por Boicot_Israel a apuntmedia.es

Era el 9 de febrero de 1992, el València CF jugaba contra el Albacete y al estadio de Mestalla, denominado en aquel momento Luis Casanova, colgaba una bandera con una esvástica nazi del graderío del Fondo Norte. Guus Hiddink, entrenador del València CF en aquel momento, pidió que la retiraron o el partido no se jugaría: "He visto la bandera, me ha molestado y he pedido que la retiren", declaraba en Canal 9.