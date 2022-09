Publicado hace 31 minutos por Ariesun24 a abc.com.py

Entre Margaret Thatcher y Morrissey siempre existió una gran rivalidad, hasta el punto de que él la consideraba una mujer de espíritu bárbaro por no apoyar el arte y la libertad. La verdad, Morrissey era un enemigo acérrimo de la Dama de Hierro y de sus políticas, que fueron también blanco de protestas en los 80 por parte de músicos y bandas musicales como Crass, The The, Billy Bragg, Public Enemy, The Specials, The Exploited, The Beat, entre otros.