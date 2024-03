Publicado hace 22 minutos por blodhemn a eldiario.es

El historiador recuerda que "durante la crisis de 1929, la participación en la riqueza de los más ricos disminuyó, no solo debido al crash de Wall Street, sino también a una fiscalidad altamente progresiva que formó parte de la solución", pero "en las crisis recientes, no hemos visto acciones comparables". Guido Aldani realiza un estudio, con valor enciclopédico, con As Gods Among Men: A History of the Rich in the West sobre el papel que han jugado los ricos y los superricos en Occidente.