Gracias, Senserrich

En esta breve etapa sobre raíles descubrí algo interesante sobre Roger Senserrich. No, no tengo ni idea de por qué nació en Maracay (Venezuela). Pero sí aprendí que no solo es uno de los tipos más influyentes en el sector del ferrocarril patrio, sino los motivos fundadísimos por los que es así. Es el hombre que, cada vez que alguien en Estados Unidos habla de los costes asociados con el tren, carraspea y recuerda el caso de éxito que existe al otro lado del Atlántico.