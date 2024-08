Publicado hace 1 hora por Espiñete a muzikalia.com

Godspeed You! Black Emperor lanzará un nuevo álbum titulado No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead el 4 de octubre a través de Constellation Records. El título del LP hace referencia a la cifra de palestinos en Gaza fallecidos por ataques israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 13 de febrero de 2024. Como cuentan: “La pura verdad: la dejamos llevar por ella, discutiendo. Cada día un nuevo crimen de guerra, cada día una flor florece. Nos sentamos juntos y lo escribimos en una habitación, y luego nos sentamos en una habitación...