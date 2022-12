«God of War»: la serie que sí se va a rodar

Publicado hace 56 minutos por DavidEF a sesiondoble.com

Ya es oficial: la saga de videojuegos «God of War» va a ser adaptada a una serie «live – action» coproducida por Amazon Prime Video y Sony Pictures. Son palabras mayores, y cada nuevo dato que se filtra no hace sino aumentar la expectación ante la que promete ser la mejor adaptación de un videojuego jamás rodada. ¿Una afirmación exagerada? No tanto, si tenemos en cuenta quiénes van a ser los responsables de la serie, con qué presupuesto van a contar, qué tramas van a desarrollar… y qué fecha de estreno tendrá la serie.