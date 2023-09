Publicado hace 1 hora por Sciborg a comicparatodos.wordpress.com

Nunca es del todo fácil evaluar una historia cuando conocemos únicamente la mitad, pero en el comic estamos ya más que acostumbrados a que lo editorial esté casi siempre por encima de lo narrativo. Así que no, no vamos a dejar que el hecho de saber que queda otro volumen de Gigantes nos detenga a la hora de hablar de las bondades del primer trabajo americano de los hermanos Valderrama, Carlos y Miguel. Sobre todo porque la base de su historia no es en realidad su historia.