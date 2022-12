Gibraltar, treinta mil habitantes, cien equipos de fútbol y 57 espectadores

Publicado hace 1 hora por serenades a sport.jotdown.es

Al fútbol en Gibraltar se juega en castellano, pero desde las gradas se anima en inglés. En ellas no hay hooligans, sino familiares. Los clubes no dan como para tener afición por barrios, sino por vínculos con la plantilla. Solo tienen dinero los equipos con propietario o los que consiguen un sponsor, el resto del negocio lo hacen las casas de apuestas. Aunque en las gradas de los partidos de esta liga no haya más de 60 personas, en apuestas mueven un millón de euros cada uno. Lógicamente, el pasado verano se desarticuló una red que los amañaba